Konzert in Neuss : Kammerchor „Capella Quirina Neuss“ setzt Maßstäbe

Neuss „Tenebrae“, Dunkelheit und Finsternis, hat Münsterkantor Joachim Neugart ein Chorgebet bezeichnet, zu dem er mit seinem Kammerchor „Capella Quirina Neuss“ am Palmsonntagabend in die Quirinusbasilika einlud.

Wie es manchmal der Zufall will: Die Kultursparte des Deutschlandfunks übertrug am gleichen Abend einen Teil der gleichen Responsorien. Der Musikwissenschaftler Rainer Baumgärtner hinterfragte dabei: Werden helle Frauenstimmen dem dunklen Gehalt der Gesänge gerecht, wo doch in der Zeit um 1600 Frauen vom Gesang in christlichen Kirchen ausgeschlossen waren? Stützt das die Intimität und Intensität der Stücke? Die Antwort hätte er in Neuss bekommen können: Die reine und perfekte Intonation des Kammerchores, der auch durch die wegen Corona weit auseinander gezogene Aufstellung höchst sensible Chorklang, der madrigalartige Charakter der Responsorien ließen keine Wünsche, also auch Fragen offen. Mehr noch: Die Schönheit der Melodien in dahinfließender Vokalpolyphonie der Spätrenaissance kommt erst im hochklassigen gemischten Chor schließlich vollkommen zur Geltung.