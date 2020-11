Brahms-Konzert in Neuss : Ein deutsches Requiem in der Quirinusbasilika

Ein deutsches Requiem in der Quirinusbasilika

Brahms-Konzert in Neuss

Neuss Die letzte Veranstaltung vor dem „Lockdown light“ war ausgerechnet das „Deutsche Requiem“ von Brahms. Aufgeführt wurde es im restlos besetzten Quirinusmünster.

Es schien am Allerheiligentag so, als wollte das kulturinteressierte Neuss noch einmal Musik genießen. Lange Schlangen bildeten sich vor der Quirinusbasilika und warteten geduldig auf Einlass. Ein ausgeklügelter Saalplan für die Neusser Hauptkirche, exakt mit den geltenden Abstandsregeln abgestimmt, bot 242 Zuhörern Platz, der auch schließlich – mit Gartenstühlen in den Seitenschiffen – vollständig besetzt war. Eher der Zufall wollte es, dass Münsterkantor Joachim Neugart das erste Konzert Ende Juni nach dem ersten Lockdown gab und nun das letzte vor den wiederum verschärften Pandemie-Regeln.