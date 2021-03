Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Neuss : Altenheime lockern Regeln zu Ostern nicht

Dekoriert ist, Ostern kann kommen. Für Bewohnerin Huberta Winzen (sitzend) und Pflegerin Minika Ribando vom Johannes-von-Gott-Haus gelten die bisherigen Schutzregeln weiter. Foto: S. Büntig Foto: Stefan Büntig

Neuss In den Senioreneinrichtungen in Neuss werden Besucher auch an den kommenden Feiertagen täglich getestet. Das hängt mit den Virusmutationen zusammen und damit, dass noch nicht überall alle Bewohner geimpft sind.