Kneipen-Sport in Neuss : Wo Darts in der Nordstadt eine Heimat hat

Die Darts-Truppe DC Daltons trifft sich regelmäßig in der Nordstadt und sucht Mitspieler. Team-Chef ist Torsten Pasch (Bildmitte mit Pfeilen). Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt In der Gaststätte „Am Jröne Meerke“ trägt der Darts-Club (DC) Daltons seine Heimspiele aus. Das Team tritt in der „Esserbulls“-Liga an, in der 88 Mannschaften am Niederrhein organisiert sind. Weitere Mitspieler sind willkommen.

Die Gaststätte „Am Jröne Meerke“ auf der Viersener Strasse bietet für den Präzisionssport Darten geradezu optimale Bedingungen. In einem separaten Raum stehen zwei elektronische Dartscheiben (E-Dart), der Raum erinnert in Aufteilung und Mobiliar ein wenig an Kegelbahnen. Kein Wunder, dass seit gut zwei Jahren der DC Dalton dort seine Heimat hat.

Die Mannschaft, zu der Spieler aus dem Rhein-Kreis Neuss, aber auch aus Mönchengladbach, Düsseldorf, Viersen und Hilden gehören, hat vorher in Düsseldorf gespielt. Mit dem neuen Spielort war auch der Wechsel von der „Löwen-Liga“ in die „Esserbulls-Liga“ verbunden, in der in den verschiedenen Klassen 88 Teams am Niederrhein organisiert sind. Der DC Dalton spielt in der Bezirksliga, nach der Bundesliga die zweithöchste Klasse. Dort spielt auch der Neusser DC Zollhaus. Mit dem letzten Ligaspiel der Saison am vergangenen Samstag, in dem die Neusser 13:7 gegen den Palms Checkpoint aus Nettetal gewannen, festigte der DC Dalton seinen dritten Tabellenplatz. Allerdings: Nur der Tabellenerste spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga, die höchste Klasse.

Info DC Daltons suchen Verstärkung Mitspieler Wer Interesse hat, bei den DC Daltons mitzumischen, kann Torsten Pasch über Facebook kontaktieren. Team Momentan gehören dem Team zehn aktive Spieler an. Die DC Daltons würden gerne zwei weitere Spieler dabei haben.

Je vier Spieler einer Mannschaft müssen in zwei Doppel und vier Einzeln ran. Gespielt werden die Varianten „501“ und „Master Out“. So schöne Varianten wie „Blinder Killer“, „Fuchsjagd“, „Around the clock“ oder „Tactics“ spielen im Ligabetrieb keine Rolle. Aber auch da gilt: Double ring, Triple Ring, Bull und vor allem Bull’s Eye zählen, mit den Pfeilen (Darts) getroffen, auf der Scheibe richtig.

Die Spieltage sind immer samstags, die Mannschaften treffen sich jeweils zu Hin- und Rückspiel. Pro Saison gibt es zwei „Halbzeiten“, von März bis in den Sommer und von September bis Februar. Der DC Dalton veranstaltet nach der Saison einige Turniere „Am Jröne Meerke“ für Jedermann. Die Startgebühr wird als Preisgeld wieder ausgelobt. Für erfolgreiche Ligaspiele wünscht sich Team-Captain Torsten Pasch (44) zu seinen zehn aktiven Mitspielern noch zwei weitere gute Spieler. Dabei sind bereits seine Frau Nicole (42), beste Dame in der Bezirksliga, und Sohn Justin (16). Er fehlte allerdings beim letzten Ligastart, da er zeitgleich als Torwart der B-Jugend bei der SVG Weißenberg im Einsatz war.

Der Neusser Manuel Mouwens (36) fasst zusammen, was die Faszination „E-Dart“ ausmacht: „Ich spiele das erste Jahr in der Bezirksliga. Mir gefällt die unkomplizierte Atmosphäre im Spielbetrieb und der herzliche Umgang der Mannschaften miteinander.“ Lothar Schöltgen (49), seit 17 Jahren aktiver Dartspieler, ergänzt: „Es gibt beim Dart keine Schiedsrichter. Probleme, die durchaus auftauchen können, werden nach dem Motto ‚Fair Play’ geregelt.“