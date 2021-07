Leben auf der Neusser Furth : Warum ich gerne in der Nordstadt wohne

Nordstadt Saskia Karbowiak (23) wohnt schon ihr ganzes Leben auf der Furth. In ihrer „Heimatstraße“ fühlt sie sich besonders wohl. Was ihr besonders gefällt?

Mein Name ist Saskia Karbowiak, ich bin 23 Jahre alt und lebe schon mein ganzes Leben in der Nordstadt. In meiner „Heimatstraße“, der Jostenallee, fühle ich mich ziemlich wohl, denn sie hat Stil, liegt ruhig und eignet sich meiner Meinung nach ziemlich gut zum Wohnen. Das Schöne an der Jostenallee sind die vielen Bäume, die uns im Sommer jeden Tag eine tolle Aussicht ins Grüne bescheren. Doch auch die gute Anbindung in die Innenstadt und an die Nachbarstädte Düsseldorf und Köln sind definitiv von Vorteil – mehr als zehn Minuten wartet man hier in der Regel selten auf den Bus. Zum Neusser Hauptbahnhof benötigt man beispielsweise mit dem Bus von der Haltestelle „Wilhelmstraße“ aus etwa fünf Minuten.