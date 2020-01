Auszeichnung in Neuss : Unternehmer des Jahres: Mustafa Tezgör

Neuss Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Ortsverband Neuss, ehrt am Samstag, 1. Februar, Mustafa Tezgör zum Unternehmer des Jahres 2019.

Der türkisch-stämmige Unternehmer betreibt seit 1986 seinen vom Vater übernommenen Schneidereibetrieb, der 2015 um einen Uniform-Laden in der Neusser Innenstadt ergänzt wurde. Vor 42 Jahren gründete der Vater die Schneiderei an der Königsstraße. Zwei Jahre, nachdem Tezgör das Geschäft übernommen hatte, kam der Uniformladen an der Krefelder Straße hinzu. Den kennen alle Schützen, denn zu ändern ist kurz vor den Festtagen oft etwas, nicht selten Minuten vor einem Umzug. Und ab und an muss auch mal eine neue Uniform her.