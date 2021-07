Verschwundene Gaststätten im Gelderland : Motorrad als Hauptgewinn beim Preisschießen

Der Neubau der Gaststätte. Links befand sich das Geschäft, zunächst von Hubertine van der Vight betrieben. Foto: Heimatverein Veert/HVV

Serie Veert Die Gaststätte van der Vight, später auch unter den Namen „Zur Post“ und „Veerter Dorfkrug“ firmierend, prägte das Leben von Generationen mit. Der Namen van der Vight tauchte bereits um 1830 in Veert auf. 2012 wurde dort das letzte Bier gezapft.

Am 4. Juli 1954 kamen die Gäste schon sehr früh in die Gaststätte van der Vight. Denn dort gab es ein Fernsehgerät. „Bald war die Bude voll. Viele Durstige fanden nur noch einen Platz an der Theke. Es roch nach Bier, und die Luft wurde durch den Zigarettenqualm immer undurchsichtiger. Und dann noch das: Kurz vor Spielbeginn begann Hans-Peter van der Vight, die Rollläden herunterzulassen“, erinnert sich Rudi Geese, damals genau wie der Sohn der Wirtsleute 19 Jahre alt. Und so erlebte man in Veert das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft mit Rahns Tor und dem großen Sieg der Mannschaft von Sepp Heberger. Allerdings nicht ohne Pannen: „Immer wieder rollte das Bild. Wie aus einem Mund kam dann der Aufschrei nach Hans-Peter, der zum Klavier sprintete, wo der Fernseher stand. Durch Klopfen am Gerät wurde das Bild wieder stabil“, so Geese weiter. „Die Luft stand“, erinnert er sich. „Egal. Am Ende waren wir glücklich, Wir hatten gewonnen. Wir waren alle Weltmeister.“

Die Gaststätte van der Vight, später auch unter den Namen „Zur Post“ und „Veerter Dorfkrug“ firmierend, mitten im Dorf, direkt an der Kirche, prägte das Leben von Generationen mit. Und sie hat eine lange Geschichte: Der Namen van der Vight tauchte bereits um 1830 in Veert auf. Der Niederländer Theodor van der Vight heiratete Johanna Pickmans. Theodor war Tagelöhner, baute aber einen Teil des Hauses zu einem kleinen Geschäft aus. Und das lief offensichtlich gut, denn nachdem die Familie in die Veerter „Burg“, ein Mehrfamilienhaus (heute werden dort Haare frisiert) gezogen war, betrieb Gerhard van de Vight im Erdgeschoss Gaststätte und Laden, arbeitete aber weiterhin als Strumpfweber.

Hans Peter „Jün“ und Katharina van der Vight hinter der Theke in ihrer Gaststätte. Foto: Heimatverein Veert/HVV

Später ließ einer der Söhne das Elternhaus an der Ecke Veerter Dorfstraße/Josefstraße abreißen und baute dort ein Gebäude für den Kolonialwarenladen, aber auch für eine Gaststätte. Eine Werbung im Archiv des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) erinnert an die Eröffnung 1924. Beim Preis-Schießen war ein Motorrad der Hauptgewinn.

1931 übernahm Johann van de Vight zudem eine von zwei neu eingerichteten Poststellen in Veert. Zweimal täglich kam der Postwagen, die Zustellung erfolgte von der Poststelle aus. Mit 50 Jahren verstarb Johann van der Vight, der auch als Küster und Chorleiter an der St.-Martini-Kirche tätig war. Seine Frau Friederika und seine Schwester Hubertine führten die Gaststätte, den Laden und die Poststelle weiter. Auch nach dem Krieg. 1945, in der Zeit der Mangelbewirtschaftung, wurde „van der Vight“ als eine der drei Stellen in Veert für die Verteilung von Zuckerwaren genannt, belegt in einem Brief des Bürgermeisters an den Landrat in Geldern.

Abnahme der Parade durch die St.-Johannes-Bruderschaft vor dem Veerter Dorfkrug im Jahr 1960. Foto: Heimatverein Veert/HVV

Der Kolonialwarenladen entwickelte sich zu einem kleinen Lebensmittelladen, der von Mia Ingenillem von 1960 bis 1970 als Centrageschäft geführt wurde. Nach 1970 öffnete dort ein Imbiss, die erste Pommes-Bude in Veert.

Die Gaststätte übernahm Hans-Peter, von allen Jün genannt. Mit seiner Frau Katharina Roest (Kathrinchen) wurden sie zu einem beliebten Wirtspaar. „Bei van der Vight wurden auch junge Leute und einfache Gäste freundlich empfangen und stets gut aufgenommen“, erinnert sich Franz-Josef Spolders vom HVV. Nach dem frühen Tod von Jün durch einen Verkehrsunfall führte die Witwe das Lokal weiter, später mit ihrem zweiten Mann Dieter Baus. Es folgten diverse Pächter als Wirte wie Elly und Arnold Brüggerhoff, Hans van Rennings, Hans und Friederike Walter, Rose, Bernd und Feli Jentgens oder Ulrike Eke. Und die Kneipe stand immer im Mittelpunkt des Dorflebens, zum einen wegen des Billardtisches und des Kickers, aber auch als Vereinslokal für die Bruderschaft. „Kathrinchen hatte ein großes Herz für alle“, erinnert sich Heribert Munsters. So bekamen auch junge Gäste bei einer privaten Feier, die ein paar Einmachgläser mit Spargel mitgebracht hatten, ein leckeres Schnitzel mit „ihrem“ Spargel.

Auch die Veerter Kinder zog es nach van de Vight. Nicht wegen des Bieres, sondern wegen Schnupp und Eis am Ausgabefenster im Eingang. „Speiseeis gab es in Veert sonst nirgends. Franz Kubon erinnert sich: „Als wir mit der Knabenmannschaft gewonnen hatten, gab es vom Trainer für jeden eine Kugel Eis. Das war für uns sensationell und bleibt unvergessen.“

Auch internationale Gäste fanden den Weg zur van der Vight: Heribert Munsters hatte junge Musiker aus Minsk zu Gast, die dort am Muttertag Mitte der 90er Jahre als Zymbal-Ensemble aufspielten. Der Dolmetscher tanzte mit den Müttern, die Begeisterung war groß. Auch für die jungen Russen. Tagsüber hatten sie in Köln auf der Domplatte als Straßenmusiker 70 Mark eingespielt, die spendierfreudigen Veerter warfen für sie über 300 Mark in den Hut.