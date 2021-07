Basketball-Trainer aus Leverkusen : Henning Kuhl kommentiert im TV

Leverkusen Der Co-Trainer der Giants-Reservemannschaft, Henning Kuhl, ist für den Sender Eurosport im Olympia-Einsatz. Für den 33-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung.

Seit 2016 arbeitet Henning Kuhl freiberuflich in der Online-Redaktion des TV-Senders Eurosport. Doch sein ganz großer Traum war ein anderer: „Ich wollte ein Mal bei Olympia kommentieren.“ Das ist dem 33-Jährigen nun gelungen. Beim neuen 3x3-Basketball-Wettbewerb saß der Leverkusener mit Expertin Svenja Brunckhorst am Mikro und wird bis zum Ende der Spiele in Tokio täglich im Einsatz sein.