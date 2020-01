Vorfall in Neuss : Unbekannte brechen innerhalb von einer Stunde in Haus ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss In Neuss schlugen Täter am Samstag (18.1.), im kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, an der Dahlienstraße im Stadtteil Reuschenberg zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit. Die Einbrecher hebelten das Fenster eines Einfamilienhauses auf und drangen in die Wohnräume. Über mögliche Beute liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

(ots)