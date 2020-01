Wohnen in der Innenstadt Neuss : Neubauten an der Münsterschule bezugsfertig

Neuss Wohnen in der City wird immer populärer. Das untermauern Bauprojekte der jüngeren Vergangenheit. Doch diese Projekte sind aufwändig.

Mehrere große Neubauvorhaben wurden in den vergangenen Jahren unter dem Stichwort „Leben in der Innenstadt“ realisiert. Oft muss man von Restrukturierungen sprechen, wie etwa an der Schulstraße, wo der Neusser Bauverein einen Altbestand abriss und neue Eigentumswohnungen errichtete. Es folgten Neubauvorhaben auswärtiger Investoren an der Kastellstraße (Kastellum), der Königstraße, wo bis Ende diesen Jahres 21 Wohnungen bezugsfertig werden sollen, und an der Elisenstraße (Mariengärten). Die Vermarktung dieses Objektes habe sich lange hingezogen, berichtet der Makler Alexander Busch, denn die Debatte über die Sicherheit auf dem benachbarten Marienkirchplatz hätte viele Interessenten abgeschreckt.