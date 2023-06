Graffitikunst in Neuss Stadtwerke verschönern Gasanlagen

Die Agentur Artmos4, die die Vogelmotive im Auftrag der Stadtwerke entworfen hat, ist nach eigenen Angaben die älteste Graffiti-Agentur Deutschlands. Seit über 20 Jahren ist sie auf Graffitikunst für Einzelkunden und Unternehmen spezialisiert. Ihr Hauptsitz ist in Offenbach, außerdem unterhält sie Dependancen in Solingen und Berlin. Sie versteht sich als Full-Service-Agentur, die sowohl die Beratung als auch die Konzepterstellung und Flächenberatung für ihre Kunden übernimmt. Ob die Neusser Stadtwerke in Zukunft noch weitere Verschönerungsmaßnahmen bei Artmos4 in Auftrag geben werden, ist noch nicht bekannt.