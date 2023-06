Personalmangel Pflegeberufe im Rhein-Kreis Hunderte Pflegeplätze im Kreis nicht belegt

Im Kreisgebiet sind 222 Pflegeplätze in Seniorenheimen nicht belegt, weil Personal fehlt. Die Heimaufsicht des Kreises erhebt die Pflegeplatzstatistik immer zum Stichtag 15. Februar. Und die seit 2017 erhobenen Daten zeigen einen kontinuierlichen Mangel: Waren es im Jahr 2017 noch 177 nicht belegte Pflegeplätze, so stieg die Zahl im Folgejahr auf 184, um 2019 auf 146 zu sinken. 2020 gab es dann einen Riesensprung auf 261, und coronabedingt waren es 2021 sogar 349 nicht belegte Pflegeplätze. In 2022 und 2023 hat sich die Zahl auf 228 und 222 eingependelt.