TSV Norf als Bauherr Norf feiert den Baubeginn der neuen Freilufthalle

In Zeiten von Energiepreis-Explosionen haben offene Hallen, die keine Energiekosten verursachen, ihre Berechtigung gefunden, sagt Christian Röckelein, Vertriebsleiter der Firma McArena. Die baut solche Hallen derzeit überall in Deutschland in Serie, und oft engagieren sich die Kommunen finanziell. Denn Freilufthallen, die vor Sonne ebenso schützen wie vor Regen und Schnee, entlasten die oft knappen Sporthallen-Kapazitäten. Wie knapp die in Neuss sind, machte der Norfer CDU-Stadtverordnete Jan-Philipp Büchler an einer Zahl fest: „Wir haben Belegungszeiten bis 23 Uhr.“