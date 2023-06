Strecke, Fahrplan und Tickets Schnellzug-Dampflok fährt quer durchs Rheinland

Die Fahrt soll am Samstag, 10. Juni, um 10 Uhr am Krefelder Hauptbahnhof starten. Von dort aus beginnt die Fahrt zunächst mit einer Elektrolok über Stopps in Duisburg-Rheinhausen, Duisburg, Düsseldorf und Neuss bis Mönchengladbach. Dort übernimmt dann die Schnellzug-Dampflok den Sonderzug. Während des Lokwechsels haben Passagiere und Schaulustige am Bahnhof erstmals die Möglichkeit, Fotos zu machen. Dann zieht die Dampflok die Passagier-Waggons über Erkelenz nach Aachen. Die Ankunft zurück in Krefeld ist um 15.20 Uhr geplant. Der letzte Stopp ist erneut in Mönchengladbach um 17.05 Uhr.