Gastronomie-Meile Neustraße Neuss Die Neuaufteilung der „Wunderbar“-Welt

Die Neustraße schickt sich an, wieder die wichtigste Gastro-Meile der Stadt zu werden. Zur Wiedereröffnung der Gaststätte „Im neuen Marienbildchen“ am Mittwochabend war auf der Straße vor dem Lokal kein Durchkommen. Und kaum war der Partylärm verklungen, drang Baustellenlärm aus dem Café Wunderbar, wurde im Nachtclub „The Hidden“ für eine Wiedereröffnung am 8. Juli gearbeitet.