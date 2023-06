Burgudermahl in Neuss Heusgen für Frauen im Schützenwesen

Das 13. „Burgundermahl“ des Forums Archiv und Geschichte am Mittwochabend ist das erste, dem der Forums-Vorsitzende Martin Flecken gerne das Attribut historisch zuordnen möchte. Und das aus zwei Gründen. Noch nie hatte ein Festredner diese Feier zur Erinnerung an die siegreich überstandene Belagerung der Stadt vor 548 Jahren genutzt, um sich als Bewerber für die Neusser Schützenkönigswürde in Stellung zu bringen. Was Christoph Heusgen tat. Und kaum ein Ehrengast des Forums hatte sich so mutig, wie Flecken es ausdrückte, zu einer Fragestellung der Tagespolitik geäußert, wie der Chef und Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr.