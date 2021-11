Session in Neuss : Karnevalisten entscheiden im Dezember über Kappeszug

Session in Neuss

Neuss Auf die für die ganze Brauchtumsszene überraschend verkündete Entscheidung des Comitee Düsseldorfer Carneval, seinen Rosenmontagszug auf den 8. Mai zu verschieben, reagiert Andreas Picker so verständnislos wie gelassen.

Die Entscheidung der Düsseldorfer sei wirklich sehr früh in der Session erfolgt, sagt der Präsident des Neusser Karnevalsausschuss (KA). Er will sich aber seinerseits dadurch nicht drängen lassen. Es bleibe dabei, so Picker, dass mit einer Entscheidung zu allen Veranstaltungen im Straßenkarneval, die der KA als Dachverband fast aller Neusser Gesellschaften verantwortet, erst Mitte Dezember zu rechnen ist. Das gilt auch und gerade für den Kappessonntagszug mit bis zu 3000 Aktiven, den Ralf Dienel von der „Närrischen Pudelbande“ leitet. Der besteht aber dann auch auf einer Entscheidung, hatte er bereits angekündigt, weil die Vereine Planungssicherheit benötigen.