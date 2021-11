Nach Entscheidung in Düsseldorf : Duisburger Karnevalisten kritisieren Zug-Verlegung als „Marketing-Gag“

Eindrücke vom Duisburger Rosenmontagszug 2020. Über eine Absage für 2022 soll erst im Januar entschieden werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Dass die Düsseldorfer am Mittwoch ihren Rosenmontagszug in den Mai verlegt haben, ändert am Zeitplan der Duisburger Karnevalisten erst einmal nichts. Dort ist man unzufrieden mit den Kollegen aus der Nachbarstadt.

Rund drei Monate vor dem Höhepunkt des Straßenkarnevals hat das Comitee Düsseldorfer Carneval am Mittwoch seinen Rosenmontagszug auf den 8. Mai verschoben. Eine Entscheidung, die in Duisburg nicht wirklich gut ankam. „Ich bin baff über die Schnelligkeit, mit der Düsseldorf da vorgeprescht ist“, sagt Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval (HDK) über die Verlegung in der Nachbarstadt. Er hätte sich im Vorfeld eine bessere Kommunikation gewünscht. „Für mich klingt die Verlegung wie ein Marketing-Gag.“

Für den Duisburger Karneval ändert sich dadurch zunächst einmal nichts am Zeitplan. Anfang Januar wollen sich alle Beteiligten zusammensetzen und gemeinsam entscheiden. „Wir bleiben bei unserem Marshall-Plan“, sagt Jansen. Das betreffe sowohl den Duisburger Rosenmontagszug als auch den Kinderkarnevalszug in Hamborn. Zum Nelkensamstagszug nach Moers sei der HDK außerdem im Austausch mit den dortigen Karnevalisten. „So lange noch 80.000 ins Stadion dürfen und ein paar Tausend zu Helene Fischer und Oberhausen Olé, warum sollten wir dann absagen? Machen wir nicht“, sagt Jansen.