Bäckerei in Neuss : Schritt für Schritt zum Lebkuchen-Häuschen

Neuss Adventszeit ist Lebkuchenzeit: Wie das Traditionsgebäck gemacht wird, erklärt Jenny Hammer von der Uedesheimer Bäckerei Wiljo Klein. Dabei wird klar, warum der Weihnachtsklassiker auch Pfeffer- oder Honigkuchen genannt wird.

Es ist eines der Weihnachtsklassiker, die in der Uedesheimer Bäckerei und Konditorei von Wiljo Klein nicht fehlen dürfen. Bekannt ist der Betrieb zwar vor allen Dingen für seinen Stollen, der schon mehrmals in Folge mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Doch auch der Lebkuchen findet in jener Zeit seine Liebhaber, verrät Tochter Jenny Hammer. „Besonders in der Adventszeit mögen viele es, ein Stück Lebkuchen zum Kaffee zu essen“, erzählt sie. Auch die Hexenhäuschen sind gefragt: Wer mit seinen Kindern selbst eins bauen möchte, kann in der Bäckerei die fertigen Lebkuchenplatten mit passenden Zuckerfiguren kaufen. „Natürlich können auch noch andere Süßigkeiten hinzugefügt werden“, sagt sie, „am besten eigenen sich kleine Teile, Gummibärchen, Smarties oder kleine Kekse.“

Während der Lebkuchen nicht mehr aus der Vorweihnachtszeit wegzudenken ist, beginnt die Produktion in dem Handwerksbetrieb bereits im Spätsommer: Denn der Teig muss vor der Verarbeitung noch eine Weile liegen bleiben, damit sich die Aromen voll entfalten können. „Auch wäre der Teig direkt nach der Erstellung zu weich, um ihn zu formen“, sagt Jenny Hammer, die in der Backstube verrät, wie das Traditionsgebäck gemacht wird. Unterstützt wird sie dabei von der Auszubildenden Leonie Huber. Zuerst füllen sie den braunen Zucker und die Butter in die Knetmaschine und lassen die Masse glatt rühren. Dann kommen Kakao, Honig und die Gewürze wie Zimt und Lebkuchengewürz hinzu. „Das Gebäck macht aus, dass es einerseits süß, aber auch würzig ist“, sagt Hammer. So hat das Gebäck, das seinen Ursprung bereits im 13. Jahrhundert hat, in verschiedenen Regionen auch andere Namen: In einigen Teilen Deutschlands ist Lebkuchen etwa als Pfefferkuchen bekannt – im Mittelalter wurden fremde Gewürze nämlich häufig als „Pfeffer“ zusammengefasst. Und der Name Honigkuchen leitet sich von der Zutat Honig ab, der oftmals das Haupt-Süßungsmittel ist.