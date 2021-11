Corona-Pandemie : Rhein-Kreis Neuss baut Impfangebote umfassend aus

Eine Schlange vor der Impfstation an der Hammer Landstraße. Foto: Simon Janßen

Rhein-Kreis Das Personal für die mobilen Impfangebote sowie die Impfstation an der Hammer Landstraße wird in der kommenden Woche deutlich aufgestockt.

Die langen Warteschlangen vor den Impfstellen sind auch im Rhein-Kreis Neuss mittlerweile ein gewohntes Bild. Auch am Donnerstag waren sie zum Beispiel an der vor rund einer Woche eröffneten Impfstation an der Hammer Landstraße wieder zu beobachten.