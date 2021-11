Infrastruktur Neuss : ISN investiert in Klärwerke und archäologische Grabung

Neuss Die Kanalsanierung am Grüner Weg wird rund zwei Millionen teurer als geplant. Der Grund hierfür sind die archäologischen Funde. Bei den Arbeiten war man auf Reste einer Römerstraße gestoßen.

Die Abwassergebühren in Neuss bleiben zwar die zweithöchsten im Kreisgebiet – aber stabil. Die Einleitung von Schmutzwasser in die Kanalisation wird auch 2022 mit 2,85 Euro je Kubikmeter berechnet, die Beseitigung von Niederschlagswasser – wie schon seit 2007 – mit 1,36 Euro je Kubikmeter berechnet. Ein vierköpfiger Haushalt wird deshalb im Budget für diesen Posten 746,80 Euro einplanen müssen.

Der ebenfalls verabschiedete Wirtschaftsplan mit 49 Millionen Euro auf der Aufwandseite sieht Investitionen in einer Größenordnung von 202 Millionen Euro vor. Größte Einzelbaustellen im kommenden Jahr sind dabei die Klärwerke Ost und Süd, in deren Technik alleine rund fünf Millionen Euro fließen.

Ein echter Dauerbrenner unter den Baumaßnahmen der Stadtentwässerung ist die im August 2020 gestartete Kanalsanierung am Grüner Weg in Gnadental. Sie war auf fünf Millionen Euro veranschlagt, die innerhalb von zwei Jahren verbaut werden sollten. Dem Verwaltungsrat eröffnete jetzt Betriebsleiter Johannes Steinhauer, dass mit einer Fertigstellung erst im Herbst 2023 gerechnet werden kann. Grund sind die umfangreichen archäologischen Grabungen, die das Projekt auch zwei Millionen Euro teurer machen werden. Bei diesen Grabungen war man vor genau einem Jahr auf die Reste einer Römerstraße gestoßen. Steinhauer hätte gerne dargestellt, was überdies geborgen werden konnte, doch der Landschaftsverband, so führte er aus, habe den Bericht nicht freigegeben.