Erstes Adventswochenende in Neuss : Andreasmarkt lockt am Wochenende nach Norf

Andreasmarkt lockt am Wochenende nach Norf

Erstes Adventswochenende in Neuss

Die St.-Andreas-Kirche in Norf. Foto: Simon Janßen

Norf Zum ersten Adventswochenende öffnet der Andreasmarkt seine Pforten in Norf. Hierfür wurde ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet und mit Stadt und Kreis abgestimmt.

Der Andreasmarkt ist am Samstag, 27. November, von 17 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag, 28. November, von 12 bis 18 Uhr. „Unser Ziel ist ein festliches und sicheres Miteinander anlässlich unseres Patroziniums und ein feierlicher erster Advent vor allem für die Familien und Kinder in dieser ansonsten angespannten Zeit“, erklärt Jan-Philipp Büchler aus dem Kirchenvorstand von St. Andreas Norf.