In der Neusser Innenstadt : Große Wasserball-Aktion mit Gewinnspiel zum Ferienstart

Neuss Marketing verteilt 1000 Wasserbälle mit Foto-Gewinnaktion. Foto: Neuss Marketing

Neuss Die Sommerferien stehen vor der Tür! Und was kann man da so machen? Wer nicht in den Urlaub fährt, hat bestimmt den ein oder anderen Schwimmbad- oder Badeseebesuch geplant, besonders wenn die Temperaturen wieder nach oben klettern.

Zum Ferienstart und für besonders viel Badespaß haben Neuss Marketing in Kooperation mit den Einzelhändlern der Neusser Innenstadt eine Wasserball-Aktion mit Gewinnspiel unter dem Motto: „Sonne, Strand und Urlaubsgrüße“ organisiert.

Dazu werden am Samstag, 6. Juli, im Rahmen des City-Familien-Sporttags, vor dem Zeughaus mehr als 1000 Wasserbälle verteilt. Diejenigen, die es nicht zum Zeughaus schaffen, können die Wasserbälle außerdem kostenlos an der Tourist Information in den Rathausarkaden und bei den Einzelhändlern der Zukunftsinitative Innenstadt Neuss (ZIN) abholen – aber nur solange der Vorrat reicht.

Damit verbunden ist eine Gewinnspiel-Fotoaktion. Verlost werden Einkaufsgutscheine und weitere Preise. Um daran teilzunehmen, muss ein schönes Foto, auf dem der Neusser Wasserball zu sehen ist, geschossen und eingesendet werden. Das ist über verschiedene Kanäle möglich. Diese sind: facebook.com/NeussMarketing, Instagram@neussmarketing #neusserferien, per Mail an neusserferien@neuss-marketing.de oder per Post an Neusser Marketing, Oberstraße 7. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 12. September. Die Gewinner werden per Los ermittelt. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis fünf Stadtgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro, diese können bei den teilnehmenden Einzelhändlern eingelöst werden, außerdem gibt es 100 weitere Preise. Barauszahlungen sind nicht möglich. Wer teilnehmen möchte, muss Bewohner der Stadt Neuss sein, bei Minderjährigen ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Weitere Informationen zur Aktion unter neuss-city.de.

(köf)