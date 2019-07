Guido Assmann aus Neuss : Oberpfarrer lädt zur Autosegnung an der A57

Guido Assmann segnet Autos an der Autobahnraststätte Nievenheim. Foto: Katholischer Gemeindeverband. Foto: Kath. Gemeindeverband Rhein-Kreis Neuss

Neuss „Treffpunkt Autobahnkapelle“ heißt es wieder am kommenden Sonntag, 7. Juli. Um 14 Uhr beginnt an der Raststätte Nievenheim an der A57 zwischen Köln und Neuss in Fahrtrichtung Nord eine Andacht, die in eine Autosegnung übergeht.

Das Erzbistum Köln und Kreisdechant Monsignore Guido Assmann laden dazu ein. „Das Auto ist für uns alle ein tägliches Begleitmittel. Da ist die Gefahr von Leichtsinnigkeit groß,“ sagt der Neusser Oberpfarrer. Gerade jetzt am Anfang der Ferien bringt das Auto viele in den Urlaub. „Dazu den Segen Gottes zu erbitten, darum geht es hier,“ fährt Assmann fort.

Der Tag der Autobahnkapellen wird seit Jahrzehnten in ganz Deutschland immer zu Beginn der Sommerferien begangen und erfreut sich großer Beliebtheit bei vielen Auto- und Lastkraftwagenfahrern.

(NGZ)