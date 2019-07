City-Familien-Sporttag in Neuss : Show, Action und Information in der Innenstadt

Show, Action und Information in der Innenstadt

City-Familien-Sporttag in Neuss

Neuss Am Samstag können Kinder und Erwachsene in der Innenstadt Angebote von 15 Neusser Sportvereinen erleben und ausprobieren.

(jro) Wer einmal in das Cockpit eines Segelflugzeugs steigen oder Capoeira-Kämpfer hautnah erleben will, kann das und viele andere sportliche Highlights beim City-Familien-Sporttag erleben. Zum zweiten Mal laden Neuss Marketing und der Stadtsportverband Familien zu diesem sportlichen Treffen in die Neusser Innenstadt ein.