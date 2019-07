Atelierausstellung in Neuss : Rolf Geisslers Perspektiven auf den Tod

Alles im Leben ist „Eine Frage der Perspektive“ – auch die Sicht auf den Tod. Rolf Geissler liefert die Beispiele dazu. Foto: Helga Bittner

Neuss Weil er zusammen mit Regina Bender im August eine Ausstellung in Nizza eröffnet, hat Rolf Geissler seine jährliche Atelierausstellung vorgezogen. Er zeigt rund 100 neue Arbeiten.

Helga Bittner

Es ist die Nummer 10. Auch wenn Rolf Geissler es nicht genau weiß. Aber das Archiv ist da eindeutig: Die aktuelle Atelierausstellung des Grafikers feiert ihren ersten runden Geburtstag – und ausgerechnet in diesem Jahr muss Geissler von dem angestammten letzten Wochenende vor dem Schützenfest abrücken. Allerdings geht er nicht in den September, wie 2018 noch gedacht, sondern zieht die Ausstellung lieber vor. Und ganz ohne Schützenfest geht es bei ihm auch nicht ab. In einem kleinen Kabinett sind deshalb Arbeiten zu sehen, deren Vorlage oft genug Fotos aus der NGZ sind – natürlich auf Geissler-Art verfremdet.

„Eine Frage der Perspektive“ ist die Schau betitelt und das passt kongenial zum generellen Thema, das Geissler umgetrieben und in seinen Arbeiten umgesetzt hat. Alles dreht sich um den Tod. Aber die Sicht darauf wird eben von der Perspektive bestimmt. Am Anfang aber, so erzählt er, war es die künstlerische Arbeit mit Graphitstaub: „Damit lassen sich gut dunkle Flächen erzielen“, sagt er. Was mehrere Arbeiten in der Ausstellung zweifelsfrei belegen.

„Und dann fiel mir ein Text der Neusserin Vera Henkel in die Hände“, erzählt er. Abgedruckt ist er auf der Rückseite der Einladungskarte: „Der Tod kommt rein und setzt sich auf einen freien Platz. Die alten Männer springen auf und rennen auf die Herrentoilette. Da sucht sich der Tod jemand anderes aus.“ Geissler sah eine Kneipe vor sich und hat dieses Bild aus seinem Kopf aufs Blatt gebracht.

Der Tod macht vor nichts Halt - auch nicht vor der Kneipe. Foto: Rolf Geissler

Von da aus war der Weg zu anderen Aphorismen kurz. Wie fast immer bei dem hochgebildeten Künstler steht am am Anfang das Wort, gern auch das Lateinische – aus den Vagantenliedern des Archipoeta zum Beispiel. Aber auch sein Opa lieferte ihm die Vorlage mit dem Spruch „Das Jüppchen vom Rheine/ das kegelt alle Neune“. Wobei „Jüppchen bei Geissler natürlich der skelettierte Tod ist, der die Kugel auf aufspringende Kegel aus Menschen wird.

Und manches Mal hat der Tod den Menschen längst erwischt, bleibt selbst unsichtbar nach getaner Arbeit. Dafür hat sich Geissler Grabinschriften gewidmet, etwa einem Sinnspruch von Gotthold Ephraim Lessing: „Hier ruht er, wenn der Wind nicht weht“, wozu Geisslers Hand einen Gehenkten erschuf. Böse-gallige Sprüche hat er auch bei Heinrich Heine und anderen gefunden – diese Arbeiten bilden innerhalb der ausgestellten einen eigenen kleinen Bereich.

Die Beschäftigung mit dem Tod führt indes auch auf weniger schaurige Wege. Zu Porträts des Gevatters, der von Geissler immer als Skelett gesehen wird, aber mal mit einem Banjo, mal mit einer Schippe, mal allein tanzend, mal in zärtlicher Umarmung mit einem anderen Skelett.

Da gibt es auch den „Jedermannslauf“, inspiriert von dem Stück Hugo von Hoffmannsthal. Jedermann kann laufen, wohin und so schnell er will: Den Tod zieht er immer hinter sich her. Apropos Lauf: Warum einige der Menschen eine rote „10“ oder „12“ tragen, weiß der Künstler selbst nicht so genau: „Es muss ja nicht immer alles erklärt werden“, sagt er schulterzuckend. Stimmt!