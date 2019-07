Karneval in Neuss : Blaue Funken freuen sich auf ihre Jubiläumssession

Neuss Die Karnevalisten stellen das Prinzenpaar und wollen jede ihrer zwölf Veranstaltungen noch einmal kräftig aufwerten. Vor dem Start in die neue Session mussten die Funken ihre „Hausaufgaben“ erledigen.

Die Karnevalsgesellschaft „Blaue Funken“ freut sich auf eine „supertolle Session“. Auf die stimmte der Vorsitzende Andreas Stuhlmüller die Mitglieder der Gesellschaft ein, die am Wochenende zur Jahreshauptversammlung gekommen waren. Das „Sommerprogramm“ wird zwar noch konventionell gestaltet, doch mit Hoppeditzerwachen starten die Funken durch. Denn die größte Karnevalsgesellschaft in Neuss feiert ein närrisches Jubiläum und will es da richtig krachen lassen.

In die Session gestartet wird am Samstag, 16. November, mit dem Hoppeditzerwachen in der Wetthalle, das, so Stuhlmüller „ganz groß aufgezogen wird“. Die ursprünglich vereinsinterne Versammlung soll zu einem ersten Fest des Neusser Karnevals werden. Und in diesem Geist geht es weiter. Jede der zwölf Funken-Veranstaltungen in der Session sei noch einmal aufgewertet worden, sagt Stuhlmüller, der nicht nur für das Highlight „Kamelle us Kölle“ mehr Programm ankündigen kann. Und weil Jubiläumssession ist, wird es auch nach Jahren der Pause wieder einen Ehrenkettenträger geben.