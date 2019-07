Bürgerpark offiziell eröffnet : Neuss hat seinen Jostensbusch zurück

Reiner Breuer und Carola Eggeling enthüllten die C-Skulptur. Foto: Salz. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Eine neue Skulptur wurde unter Applaus enthüllt. Die Revitalisierung des Geländes ist abgeschlossen. Die Freude über den neuen Bürgerpark ist groß.

(jasi) Eine große Menschentraube versammelte sich am Dienstagabend im Jostensbusch. Rund um ein Objekt, das zunächst noch von einem Seidentuch in zartem Rosa verdeckt wurde. Bei dem Objekt, dessen Enthüllung begeisterten Applaus auslöste, handelt es sich um den neuen Hingucker im Jostensbusch – eine Skulptur von Carola Eggeling in Form des Buchstaben C. Doch dazu später mehr.

Denn der Hauptanlass, zu dem sich zahlreiche Gäste in der Grünanlage auf der Furth einfanden, war die Nachricht, dass die Umgestaltung der Anlage vollständig abgeschlossen ist. Bürgermeister Reiner Breuer und Joachim Goerdt, Vorsitzender des Initiativkreises Nordstadt, übergaben den Bürgerpark am Dienstag der Öffentlichkeit. „Er wird schon super in Anspruch genommen“, sagte Breuer.

In rund vier Monaten ist der Jostensbusch revitalisiert und zum Bürgerpark mit Spiel- und Freizeiteinrichtungen für alle Altersgruppen umgestaltet worden. Einzelbäume auf den Wiesen sollen eine Verbindung zu den dichten Baumbeständen an der West-, Ost- und Nordseite schaffen. Die Zugangsmöglichkeiten aus dem umliegenden Wohngebiet wurden verbessert und im Inneren führen ein Sonnen- und Schattenrundweg durch den rund 2,5 Hektar großen Park. Neben Spiel- und Kletteranlagen für Klein- und Schulkinder stehen Möglichkeiten für Basketball, Tischtennis und Boule zur Verfügung. Zudem gibt es eine Großschaukel und einen separierten Bereich mit Trimmgeräten für Senioren. Joachim Goerdt bezeichnete die Anlage am Donnerstag als „Juwel der Nordstadt“. Die Revitalisierung sei vollständig gelungen.

Insgesamt hat die Stadt dort 380.000 Euro investiert. Der Initiativkreis hat die Neugestaltung zum Anlass genommen, den Skulpturenpfad zu erweitern. An exponierter Stelle ist nun die sogenannte C-Skulptur von Carola Eggeling zu sehen. Das C soll an Marie Curie erinnern – das Marie-Curie-Gymnasium liegt schließlich nur wenige Meter entfernt. „Sie war eine schillernde Persönlichkeit, die unbeirrt ihren Weg gegangen ist“, sagte die Künstlerin am Dienstag.

Rückblick: Das Orkantief „Ela“ hatte am Pfingstmontag 2014 in Neuss erheblichen Schaden verursacht. Großflächig war auch der Jostensbusch stark betroffen. Der Rat hatte deshalb Ende 2017 beschlossen, diese öffentliche Grünfläche unter Berücksichtigung der Bürgerwünsche zu revitalisieren.

(jasi)