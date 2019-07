Schenkung für Museum Neuss : Sels-Museum vergrößert Sammlung mit Naiver Kunst

Neuss Aus dem Nachlass einer Sammlerin hat sich das Clemens-Sels-Museum 25 Werke ausgesucht.

Alle Künstler sind bereits mit Werken in der Sammlung des Clemens-Sels-Museum vertreten. Die ausgewählten Werke stellen jedoch in Bezug auf Motiv und Komposition eine erhebliche Bereicherung der Sammlung dar, so dass sich mit der Annahme keine Redundanzen ergeben. Der Gesamtwert der 25 Objekte beläuft sich auf 24.300 Euro, so dass durch die Aufnahme in die Sammlung keine Erhöhung der Gesamtversicherung ergibt. Eine Erhöhung würde erst bei einer Gesamtversicherungssumme von einer Million Euro nötig sein.