Antrag auf passive Mitgliedschaft von Frauen abgelehnt Schützenverein in Neuss bleibt Männersache

Neuss · Keine Chance für Frauen im Neusser Bürger-Schützen-Verein: Die Jahreshauptversammlung hat einen Antrag, der zumindest eine passive Mitgliedschaft ermöglichen sollte, abgelehnt. So lief die mit Spannung erwartete Versammlung am Donnerstagabend in der Stadthalle.

15.12.2022, 23:52 Uhr

Sie waren „das“ Thema des Abend: Frauen und ihre Rolle im Neusser Bürger-Schützen-Verein. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau und Frank Kirschstein