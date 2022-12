Novaesium 2022 Ein Jahrbuch mit spannenden Erkenntnissen

Aber auch neue Forschungserkenntnisse nehmen einen großen Raum in dem neuen Jahrbuch ein: Es wird zum Beispiel gezeigt, wie die Versorgung der römischen Truppen in Neuss während des 1. Jahrhunderts nach Christus gelang – viele Lebensmittel mussten importiert werden und dies geschah primär über den Seeweg. „Es war eine logistische Leistung, die in dieser Deutlichkeit bislang nicht erforscht war“, sagt Uta Husmeier-Schirlitz: Anhand von gefundenen Gefäß-Scherben habe sich die Schiffs-Route rekonstruieren lassen. Spannende Erkenntnisse liefern auch die Münzfunde in der Neusser Innenstadt, die mutmaßlich den Standort des spätantiken Kastells Novaesium markieren. Unter dem Kapitel Stadtgeschichte wird Angela Braun vorgestellt – „ein Name, der vielen Neussern neu sein dürfte“, sagt Metzdorf. Angela Braun war zum einen die Frau des in Neuss geborenen Politikers Max Braun: Als Lehrerin, Journalistin und Frauenrechtlerin hat sie jedoch auch ihre eigenen Spuren in der Geschichte hinterlassen.