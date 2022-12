Ein „Klima der Angst“ Klinik-Geschäftsführer freigestellt

Nach ausführlicher Beratung im Aufsichtsrat“, wie es in einem am Mittwoch verbreiteten Schreiben an die Mitarbeiter heißt. Da war der 54-Jährige schon nicht mehr im Unternehmen und aus dem Urlaub, den Lottis vergangene Woche widerstrebend, wie zu hören ist, angetreten hatte, eine Beurlaubung geworden. Bei Beibehaltung der Bezüge.