Nach Fahrradflucht in Neuss Selfmade-Elektrorad aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch, 14. Dezember, fiel den Beamten des Verkehrsdienstes gegen 18.00 Uhr an der Bergheimer Straße ein Fahrradfahrer ohne eingeschaltete Beleuchtung auf. Der Radfahrer wurde durch die Beamten zum Anhalten aufgefordert. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und stattdessen seine Fahrt auf der Schillerstraße fortsetzte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Letztendlich erhielten die Beamten von einem aufmerksamen Zeugen den Tipp, dass sich der Fahrradfahrer in ein Haus an der Körnerstraße geflüchtet hatte. Hier öffnete ein 32-jähriger Neusser, auf welchen die Beschreibung des Flüchtenden passte.