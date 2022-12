Tierisches Glück Hündin Cara auf A 46 unterwegs

Verkehrsteilnehmer verständigten am Donnerstag, 15. Dezember, gegen 13 Uhr, die Polizei, weil sie auf der Landstraße in Hemmerden einen frei laufenden Hund bemerkt hatten. Nach anderthalb Stunden konnten Streifenbeamte das leicht verletzte Tier dann an sein Frauchen zurückgeben. Die Beamten hatten den Hund zuvor an der Reuschenberger Straße in Neuss „gestellt“.