Künstlerin aus Neuss „Werkstattweihnacht“ im Atelier von Rolf Geissler

Es ist die Zeit der „Weihnachtsengelchen“. Nr. 41 wäre es in diesem Jahr gewesen, 40 wollte er auf jeden Fall schaffen, hatte Rolf Geissler mal gesagt. Aber der Tod kam dazwischen. Also lädt nun seine Lebensgefährtin, die Künstlerin Regina Bender ein. Zu einer „Werkstattweihnacht“, zu einer Ausstellung im Atelier von Geissler an der Büttger Straße, bei der sie die Werke des im Oktober 2021 gestorbenen Graphikers ebenso präsentiert wie Malerei von sich und Gemeinschaftsarbeiten mit Geissler, die nach dessen plötzlichen Tod in der Bretagne entstanden sind.