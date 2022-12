Fördervorhaben in Neuss Wie Pflanzkübel die Autoposer bremsen sollen

Neuss · Mehr Grün in die Innenstadt. Das ist ein gemeinsames Ziel von Stadt und Land, das ein spezielles „Aufforstungsprojekt“ in Neuss fördert. Die Kommune denkt aber nicht nur an das Klima, sondern auch an die Nachtruhe der Bürger. Wie sieht das aus?

16.12.2022, 04:50 Uhr

Die Fahrbahnmarkierungen in der Einmündung Rheinwallgraben/Rheinstraße konnten die „Poser“ wenig beeindrucken. Nun sollen Bäume in Kübeln diese Autofahrer bremsen. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau