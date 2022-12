Nach Antrag von SPD und Grünen Rhein-Kreis prüft ukrainische Partnerschaft

Die Verwaltung wird das prüfen“, kündigte Kreissprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage unserer Redaktion an. Hintergrund des jetzt angestoßenen Prozesses ist ein Antrag der Kreistagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, der auf der jüngsten Sitzung des Kreistags am Mittwoch aufs Tableau gekommen ist. Konkret wurde die Kreisverwaltung darum gebeten, Kontakte mit dem ukrainischen Städteverband „Association of Ukrainian Cities“ (AUC) zu knüpfen, um eine entsprechende kommunale Partnerschaft vorzubereiten.