Schauspieler am Rheinischen Landestheater Neuss stellen sich vor Anton Löwe wurde beim Zentralen Vorsprechen entdeckt

Es scheint so, als ob Anton Löwe es selbst nicht fassen kann. „Es ist schon meine dritte Produktion!“ In „Die Verwandlung @WhiteBoxx“ von Franz Kafka spielt er die Hauptrolle Gregor Samsa, in „Die Biene im Kopf“, dem Kinderstück von Roland Schimmelpfennig, ist er „#2“ und in „Immer wieder geht die Sonne auf“ (Premiere ist am 7. Januar) spielt er den Herrn Reiser, der in seinem Reisebüro „Sonnenreisen“ kleine Fluchten aus dem Alltag verkauft. Schon wieder eine Hauptrolle, in der Uraufführung von Eva Veiders, Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin des RLT. Dabei gehört Anton Löwe doch erst seit dieser Spielzeit zum Ensemble.