Unfall in Neuss Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein 19-jähriger Neusser fuhr mit seinem Roller den Gehweg an der Wolberostraße entlang. Als er am Kreisverkehr Further Straße/Wolberostraße die Straße überquerte, stieß er mit einem kreuzenden Auto zusammen und verletzte sich dabei. Dieses Auto hatte ihn offensichtlich nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Autofahrer in unbekannte Richtung.