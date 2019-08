Biwak der Stadt Neuss : 620 Gäste feiern im Rathaus-Innenhof

Neuss Ein bisschen „Anzugserleichterung“ darf es dann doch sein, schließlich knallt die Sonne brüllend heiß in den Rathaus-Innenhof. Als Bürgermeister Reiner Breuer das Biwak eröffnet hat, werden die Uniformjacken an den Tischen ausgezogen.

Dann schreitet Reiner Breuer ans Rednerpult. „Man hat mir das Pult extra in die pralle Sonne gestellt, damit ich nicht so lange rede“, scherzt der Verwaltungschef und Gastgeber. Angesichts der schwül-heißen Temperaturen wird an den Tischen derweil viel Wasser geordert. „Bei 35 Prozent Luftfeuchtigkeit werden wir auch von außen nass, von innen sorgen wir selbst dafür“, erklärte Breuer, der über die Kleidung auch gleich eine Verbundenheit zu Bruno und Karin Weyand herausstellte. Schwarz-Grün-Weiß, das stehe schließlich auch für den Lieblings-Fußball-Klub, den Bürgermeister und Schützenkönigspaar gemeinsam haben: Borussia Mönchengladbach. Dafür gab’s dann nicht an allen Tischen Applaus, und wo es besonders still war, fanden sich Fans des rheinischen Rivalen 1. FC Köln.