Tischtennisplatte im Stadtgatren Neuss : Kinderschutzbund erfüllt erste Briefkasten-Wünsche

Neuss Eine Tischtennisplatte neben dem Spielplatz im Stadtgarten ist der erste umgesetzte Kinderwunsch, der den Kinderschutzbund (KSB) über seinen neuen Briefkasten am „Platz der Kinderrechte“ erreicht hat.

Am Mittwoch wurde sie von den KSB-Vorsitzenden Rosemarie Steinhoff und Hildegard Cunrady im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer vorgestellt. Und weil sich die Kinder auch mit vielen Wünschen zu Umweltthemen an den KSB gewandt hatten, pflanzten die Lobbyisten nur einen Steinwurf weit entfernt noch einen Schwarznuss-Baum. „Wir wollten auf jeden Fall einen Baum spenden, der auch Früchte trägt“, sagt Steinhoff. Auch wenn die erste „Ernte“ erst in fünf Jahren zu erwarten sein wird.