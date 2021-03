Abbruch der ehemaligen Eternit-Fabrik : Anwohner sind in Sorge wegen Asbest

Gnadental Die Nachbarschaftsinitiative „Casa Meertal“ wendet sich an Bürgermeister Reiner Breuer. Die Antwort der Verwaltung stimmt sie nicht zufrieden. Der Eigentümer des Geländes betont: Eine Gefährdung bestehe nicht.

Zwischen Berghäuschensweg und Kölner Straße hat der Abbruch der ehemaligen Eternit-Fabrik begonnen. Das Großprojekt vollzieht sich zwar noch hinter verschlossenen Türen, weil die Werksgebäude zunächst entkernt, also bewegliche Anlageteile entfernt werden, doch beobachten Mitglieder der Bürgerinitiative „Casa Meertal“ die Aktivitäten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nicht ohne Sorge. Denn bei Eternit wurde über Jahrzehnte in großen Mengen der inzwischen als krebserregend erkannte und deshalb seit 1993 verbotene Stoff Asbest in der Produktion von Faserzementplatten verwendet – und verbaut. Das wirft auch Fragen auf.