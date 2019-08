Auf Parkdeck in Neuss : Schützenbiwak auf dem Parkdeck

Neuss Es war eine Premiere – fast. Die St.-Augustinus-Gruppe hatte zum Biwak auf das obere Parkdeck an der Stresemannallee geladen. Den Vorläufer gab es im vergangenen Jahr, als Georg Martin Schützenkönig in Neuss war.

Und was im Vorjahr gut gelang, erhielt nun mit dem Biwak der St.-Augustinus-Gruppe seine Fortsetzung. Mit dabei war natürlich auch wieder der Zug „Die Oberjä(h)rigen“. Der tat einerseits Gutes und unterstützt die Aktion „Zukunftsziege“ in Burundi. Mit der Unterstützung wird in dem afrikanischen Staat eine Ziege angeschafft, die bedürftigen Müttern die Existenzgrundlage durch Milch und Zicklein sichert. Gleich für drei Ziegen wurde eine Patenschaft übernommen, sodass drei Personen in Burundi geholfen werden kann. Andererseits bekundete der Zug natürlich seine volle Unterstützung für Kurt Koenemann, der am Dienstagabend zum Königsvogelschuss antrat. Da wurden natürlich die Daumen gedrückt, schließlich gehört Koenemann ebenfalls dem Zug „Die Oberjä(h)rigen“ an.