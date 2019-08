Fackelbau in Neuss : Zugvögel ehren Drusushof-Wirt Walter Theisen

Die „Zugvögel“ und Walter Theisen mit der Großfackel. Foto: Zugvögel

Neuss In 27 Jahren, in denen er das Café-Restaurant Drusushof an der Erftstraße führte, ist Walter Theisen (67) zu einem Kultwirt in der Neusser Gastroszene geworden.

Auch wenn er während der Schützenfest-Tage temporär seinem Nachfolger Alexander Bliersbach hilft, so ist Theisen doch ziemlich lautlos ausgeschieden. „So grußlos geht man nicht“, sagt Jens Metzdorf. Der Oberleutnant des Schützenlustzuges „Zugvögel“ zählt seine Kameraden und sich zu den Stammgästen und brachte zum Fackelzug jetzt eine „Hommage“ an Walter Theisen auf die Straße: „Auf Walter sein Zeitalter!“ Der so sehenswert Geehrte war perplex, als er zur Einstimmung der „Zugvögel“ eingeladen wurde und völlig überraschend vor „seiner“ Fackel“ stand: „Damit habe ich nicht gerechnet.“