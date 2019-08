Eine Jüchenerin wird bestohlen : Jüchenerin wird Opfer von drei Trickdieben

Jüchen Die Wertgegenstände lagen in einer Tasche in der offenen Heckklappe ihres Wagens.

Eine Frau aus Jüchen, die als Verkäuferin auf dem Flohmarkt an der Jagenbergstraße in Neuss stand, ist am Sonntag Opfer von dreisten Trickdieben geworden, wie die Polizei mitteilt. Zunächst hatten zwei bislang Unbekannte die Frau in ein Verkaufsgespräch verwickelt, dann aber doch vom Kauf Abstand genommen. Später erschienen die beiden Tatverdächtigen erneut, diesmal mit einem dritten Mann. Während die Jüchenerin mit einem weiteren Kaufinteresse abgelenkt werden sollte, trat der dritte Mann hinter ihren Stand. Als das Trio, ohne schließlich etwas gekauft zu haben, wieder verschwand, stellte die Frauden Verlust ihrer Brieftasche und ihres Mobiltelefons fest.