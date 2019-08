Aktion in Jüchen : Feuerwehr ermahnt Autofahrer, die Einsatzwege und Hydranten zuparken

Jüchen Die Jüchener Feuerwehr macht Autofahrer jetzt mit Flyern aufmerksam, wenn sie behindernd parken. Bußgelder sind der nächste Schritt.

Und die absolute Notwendigkeit ist laut Abels für die Feuerwehr das zügige Erreichen der Einsatzstelle. Er sagt: „Falschparker gefährden oft massiv den Einsatz von Einsatzkräften und riskieren damit Menschenleben. Unsere Spezialfahrzeuge mit ihren besonderen Abmessungen können als Rettungsmittel häufig nicht zügig zum Brandobjekt vordringen.“ In der Regel handele es sich dabei um eine Unterschreitung der notwendigen Fahrbahnbreite, das Parken in Feuerwehrbewegungszonen oder in Kurvenbereichen. Auch Bürgermeister Harald Zillikens appelliert zunächst an die Einsicht der Verkehrsteilnehmer. Die Feuerwehr rücke schließlich an, um in Notlagen zu helfen, oft zähle bei der Menschenrettung jede Sekunde. Der Bürgermeister kündigt aber auch an: „Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer erhalten zukünftig einen entsprechenden Hinweis an der Windschutzscheibe. Dies ist jedoch nur eine Ermahnung, ihr Fahrzeug korrekt abzustellen. Sollten hartnäckige Falschparker ihr Verhalten jedoch nicht ändern, so werden in Zukunft sofort gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt, was jedoch nicht unser primäres Ziel ist.“