Schloss Dyck : Festakt zum Parkjubiläum als Auftakt zum Lichtfestival

Jüchen Das Lichtfestival findet vom 6.bis 15. September statt und beginnt an allen Abenden jeweils um 20 Uhr.

Das Lichtfestival findet vom 6.bis 15. September statt und beginnt an allen Abenden jeweils um 20 Uhr. Beim Lichtfestival auf Schloss Dyck können die Besucher am Ende des Sommers die unvergessliche Atmosphäre genießen, die internationale Lichtkünstler schaffen. So passieren 200 Jahre Schloss- und Park-Geschichte anlässlich des 200. Jubiläums des Englischen Landschaftsgartens per Projektion auf einer der Schlossmauern Revue. Und der japanische Garten lädt ein zum entspannenden Eintauchen in „Shinrin-Yoku“, ein Bad im Wald. Auf einer lichtkünstlerisch gestalteten Route durch den historischen Schlosspark können Besucher von Kunstwerk zu Kunstwerk schlendern und sich ganz den reizvollen Illusionen hingeben. Wie in den vergangen Jahren bietet die Stiftung Schloss Dyck an mehreren Standorten ein kulinarisches Angebot, um den Tag geschmackvoll ausklingen zu lassen. Das Restaurant und die Orangerieterrasse haben an allen Abenden geöffnet.