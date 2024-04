Versammlungsstätten in Jüchen Drei Hallen, drei Namen – wer die Namensgeber sind

Eine andere Halle steht an der Garzweiler Allee und würdigt einen Politiker, der mit dem Ort Garzweiler in besonderer Weise verbunden ist. Peter Giesen war von 1961 bis 1974 Bürgermeister der Gemeinde Garzweiler. Danach wurde er Bürgermeister der neugebildeten Gemeinde Jüchen. Er erlebte die Umsiedlung seines Heimatortes Garzweiler mit und war auch dabei, als es darum ging, sich an das umgesiedelte Dorf würdig zu erinnern. Giesen war neben seiner kommunalpolitischen Aufgabe von 1958 bis 1980 Landtagsabgeordneter. Die CDU im Rhein-Kreis Neuss ernannte ihn 1981 zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Peter Giesen war 1921 in Viersen geboren worden. Er starb 2018.