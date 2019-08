Dunkelfeldstudie auch in Jüchen : Wie sicher fühlen sich die Jüchener?

Die jetzt in Jüchen gestartete „Dunkelfeldstudie“ fragt zufällig ausgewählte Bürger, ob sie schon Opfer von Gewalt waren und wie sicher sie sich fühlen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Jüchen Jüchen zählt zu den 81 in NRW ausgewählten Kommunen für die Befragung zu Gewalt und Sicherheit. Nach dem Zufallsprinzip werden Jüchener Bürger ab dem 2. September schriftlich im Auftrage des Heimatministeriums befragt.

Von Gundhild Tillmanns

Zufällig ausgewählte Jüchener Bürger werden jetzt zu der sogenannten „Dunkelfeldstudie“ befragt, die Heimatministerin Ina Scharrenbach in Auftrag gegeben hat. Die Studie, in die die Befragungsergebnisse aus 81 Kommunen in Nordrhein-Westfalen einfließen sollen, zielt auf das Sicherheitsgefühl der Bürger ab. 60.000 Bürger im Alter über 16 Jahren werden befragt. Jüchen ist nicht durch Zufall auf der Liste des Heimatministeriums „gelandet“. Denn gerade auch aus kleinen Kommunen wie Jüchen, in denen zumindest nach der offiziellen Kriminalstatistik noch annähernd „heile-Welt-Verhältnisse“ herrschen, werden wichtige Erkenntnisse über das subjektiv-empfundene Sicherheitsempfinden erwartet.

Schriftlich befragt werden die Jüchener vom 2. bis 13. September zum Thema Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männer. 500.000 Euro lässt sich das Heimatministerium die „Dunkelfeldstudie“ kosten. Diese repräsentative Befragung soll unabhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer oder späteren Strafverfahren ablaufen:Darauf weist Stadtsprecher Norbert Wolf hin. Bürgermeister Harald Zillikens bittet die Jüchener um Unterstützung bei dieser Erhebung. Er sagt: „Es ist wichtig, dass möglichst viele der zufällig ausgewählten Jüchener an der Befragung teilnehmen, um repräsentative, aussagekräftige Erkenntnisse zu erhalten.“ Und Kommunalministerin Ina Scharrenbach fügt hinzu: „Die Studie dient uns als Scheinwerfer, um das Dunkelfeld bei der Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männern auszuleuchten. Mit der Dunkelfeldstudie werden wir das bisher bekannte Bild zur Sicherheitslage, Präventionsarbeit und zum Opferschutz um ein wertvolles Mosaik ergänzen. Wir sind dabei auf die Teilnahme der Bürger aus Jüchen angewiesen und bitten alle Befragten um Unterstützung.“ Mit ihren Antworten lieferten die Bürger einen wesentlichen Beitrag, um zukünftig die Sicherheits- und Präventionsarbeit in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. „Die Ergebnisse kommen der gesamten Bevölkerung in unserem Land zugute,“ verspricht die Ministerin.

Info Heimatminsterium finanziert die Studie Befragungszeitraum für die „Dunkelfeldstudie zu Gewalt“ 2. bis 13. September. Beteiligte Nachbarstädte im Rhein-Kreis Neuss sind außer Jüchen die Städte Dormagen und Neuss. Kosten der „Dunkelfeldstudie“ 500.000 Euro übernimmt das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit Ministerin Ina Scharrenbach.