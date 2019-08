Konzerte in Hochneukirch : Musik-Wochenende im Schmölderpark

Die Band „Just:is“ sorgte am Samstag für Stimmung im Schmölderpark. Dabei suchte Sänger Reiner Jennißen auch den direkten Kontakt zum Publikum. Foto: Tinter, Anja (ati)

Hochneukirch Am Samstag spielte „Just:is“, am Sonntag „Seisiun“ – und im nächsten Jahr übernimmt die NEW die Regie. Der Energieversorger wird die Konzerte in Hochneukirch in seine erfolgreiche „Musiksommer“-Reihe aufnehmen.

Vom „Beginn einer langen Freundschaft“ sprach Moderator Markus Peggen, als er am Samstag die Besucher bei der „Musik im Schmölderpark“ begrüßte. Zum letzten Mal ist die Stadt Jüchen alleiniger Veranstalter dieser Park-Konzerte. Ab dem nächsten Jahr firmieren sie als Teil des „NEW-Musiksommers“, mit dem der regionale Energieversorger an verschiedenen Orten Musik und flotte Töne präsentiert.

„In diesem Jahr leisten wir in Hochneukirch schon technische Unterstützung“, meinte Patrick Beckers von der NEW. „Ab 2020 übernehmen wir die Federführung und die Verantwortung. Bislang war Jüchen noch eine weißer Fleck auf der Konzert-Landkarte der NEW, die ihren „Musiksommer“ schon seit Jahren mit viel Erfolg in verschieden Städten veranstaltet.

Info Konzertreihe wurde 2015 ins Leben gerufen Konzerte Die Reihe „Musik im Schmölderpark“ wurde 2015 von Bürgermeister Harald Zillikens ins Leben gerufen.

Park Der Schmölderpark wurde 2014 neu gestaltet – mit Unterstützung von RWE und weiterer Sponsoren sowie der tatkräftigen Hilfe vieler Hochneukircher.

Das Engagement führt die Konzerte im Schmölderpark in eine neue Dimension, wie auch Bürgermeister Harald Zillikens erklärte: Die NEW-eigene transportable Bühne ist größer als die bisherige, die technischen Voraussetzungen liegen in der Hand des Energieversorgers, der auch bei der Auswahl der Musiker fördernd und vorschlagend eine Rolle spielt. So wird es auch im nächsten Jahr möglich sein, überregionale Gruppen und vermehrt Hochkaräter wie „Just:is“ nach Hochneukirch zu holen. Die Coverband, die seit 1991 tourt, bestritt am Samstag den Auftakt.

Schnell füllte sich der Park, nachdem es zunächst den Anschein hatte, als würden die Besucher mit sehr viel Distanz und Skepsis dem musikalischen Treiben folgen. Glücklicherweise kamen sie der Aufforderung von Sänger Reiner Jennißen nach und rückten mit Stehtischen und Decken näher an die Bühne heran. Im Laufe des milden Sommerabends bei zunehmender Dunkelheit wurde es rappelvoll im Schmölderpark, in dem „Just:is“ bis gegen Mitternacht durch die rockige und fetzige Welt der Musik führte.

Nicht nur die Musiker hatten alle Hände voll zu tun. Gefordert waren auch die vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer, denen Zillikens besonders dankte. „Ohne sie wären die Konzerte im Schmölderpark in dieser Form gar nicht vorstellbar.“ Auf die Mitglieder vom Heimatverein Hochneukirch, des Deutschen Roten Kreuzes, des THWs und der Malteser konnte sich der Jüchener Bürgermeister verlassen. Er freute sich auf die Zusammenarbeit mit der NEW wie auch Beckers die Kooperation mit der Stadt begrüßt. „Das läuft unkompliziert ab. Die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt ist optimal“, meinte er.

Nach dem verheißungsvollen Auftakt des Konzerts am Samstag gab es am Sonntagmorgen die gelungene Fortsetzung. Die Bühne im Schmölderpark gehörte der Irish-Folk-Band „Seisiun“, die schon mehrmals bei den Parkkonzerten zu Gast war.